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Радио VBC (Vladivostok Broadcasting Corporation) – одна из первых коммерческих радио – вышло в эфир 1 января 1993 года во Владивостоке – столице Приморского края. Основатели VBC выпустили в свет новый для Владивостока и всей России формат радиоэфира, который стал не просто каналом распространения информации, а надолго закрепился в сердцах людей слушающих волну 101,7 FM.
С самого первого дня вещания «Радио VBC» - самая популярная радио волна Владивостока!
Команда «Радио VBC» не задавала себе рамок, не ходила в костюмах, потому что «VBC» это радио, образованное творческой молодежью: рок-музыкантами, журналистами, и просто харизматичными людьми Владивостока для любимого города. Единственным правилом VBC было «только качественная и популярная музыка и интересные программы на волне 101,7». И это правило стало несгибаемым принципом в дальнейшей работе VBC, который определял львиную долю успешности радио. В 2012 году радио VBC исполнилось 20 лет, и волна 101,7FM стала по праву носить имя «Легендарного радио». Через наш эфир прошли легендарные ведущие, легендарные рубрики, легендарная музыка и множество специалистов! Сейчас они являются лицом медиа-сообщества Приморья, но когда то все они были частью коллектива «Радио VBC»! Вместе с нами выросло целое поколение и подрастает второе!
Сегодня парни 1993-го года – настоящие мужчины. И в 2014 году «Легендарное радио VBC» приобретает статус «Мужского радио» с настоящим роком, легендарными голосами и сильной мужской любовью к женщинам. На данный момент «Мужское радио VBC» объединяет три крупных города Приморского края – Владивосток 101,7, Находка 103,3, и Спасск-Дальний на частоте 101,3 FM!
«Мы по настоящему рады, что наш эфир слушают и любят, очень приятно слышать приглашения в другие города. На такой результат мы и нацелены, ведь, мы вкладываем душу в свою работу, и добрые комментарии слушателей придают огромный стимул работать дальше и сильней!» С 1993 года на волне 101,7 FM мы 24 часа в сутки транслируем только качественную музыку. Уже более 20 лет Радио VBC сопровождает жителей города в самых ярких моментах их жизни и не оставляет в сложные времена. Сегодня мы работаем по уникальному рецепту: сохраняя лучшие традиции радиоэфира, мы смешиваем их с самыми современными представлениями о лучшем рок-радио.
Философия «Радио VBC»: Мы существуем для того, чтобы наполнять жизнь радиослушателей лучшей музыкой и интересными программами. Наш нерушимый принцип – только качественная музыка на «Радио VBC». Наш эфир работает 24 часа в сутки, радуя слушателей своей волны, и этому процессу нет конца.
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Hot Call VBC 101,7 FM
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АЛИСА - ВОТ ТАК
Рейтинг:+111
KISS - CRAZY, CRAZY NIGHTS
Рейтинг:+88
ALEX CLARE - TOO CLOSE
Рейтинг:+41
ROLLING STONES - HARLEM SHUFFLE
Рейтинг:+30
WHITE LION - WHEN THE CHILDREN CRY
Рейтинг:+10
AQUA - PLAYMATE TO JESUS
Рейтинг:-11
OTIS CLAY - CRYIN
Рейтинг:-23
+58 - КАМНИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
Рейтинг:-57
МАРГУЛИС - ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Рейтинг:-57
ГРИША УРГАНТ - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Рейтинг:-82
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ROCK 2 И ПОХ
ACCEPT - ALL OR NOTHING
NAZARETH - LITTLE PART OF YOU
OZZY OSBOURNE - PERRY MASON' EDIT
WARRANT - PHOTOGRAPH
ZZ TOP - VELCRO FLY
Рейтинг+311
Рейтинг+67
Coldplay - Paradise
Kelly Clarkson - Stronger
Maroon 5 - Accidently In Love
Nickelback - When We Stand Together
Niki - Hey
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"Радио ВиБиСи" номинант "Всероссийской премии в области радиовещания"Радио ВиБиСи" стало участником Всероссийской премии в области радиовещания. В номинации: Лучшая радиостанция Дальневосточного округа 2014.И уже занимает вторую строчку конкурса, лишь немного уступая радиостанции столицы Чукотки.МЫ можем стать первыми!Поддержи любимую радиостанцию своим голосом через прямую ссылку наконкурс в открытой группе Радио ВиБиСи на Фейсбуке. Голосуй за нас!Будь с нами!
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"Радио ВиБиСи" номинант "Всероссийской премии в области радиовещания"Радио ВиБиСи" стало участником Всероссийской премии в области радиовещания. В номинации: Лучшая радиостанция Дальневосточного округа 2014.И уже занимает вторую строчку конкурса, лишь немного уступая радиостанции столицы Чукотки.МЫ можем стать первыми!Поддержи любимую радиостанцию своим голосом через прямую ссылку наконкурс в открытой группе Радио ВиБиСи на Фейсбуке. Голосуй за нас!Будь с нами!
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"Радио ВиБиСи" номинант "Всероссийской премии в области радиовещания"Радио ВиБиСи" стало участником Всероссийской премии в области радиовещания. В номинации: Лучшая радиостанция Дальневосточного округа 2014.И уже занимает вторую строчку конкурса, лишь немного уступая радиостанции столицы Чукотки.МЫ можем стать первыми!Поддержи любимую радиостанцию своим голосом через прямую ссылку наконкурс в открытой группе Радио ВиБиСи на Фейсбуке. Голосуй за нас!Будь с нами!
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"Радио ВиБиСи" номинант "Всероссийской премии в области радиовещания"Радио ВиБиСи" стало участником Всероссийской премии в области радиовещания. В номинации: Лучшая радиостанция Дальневосточного округа 2014.И уже занимает вторую строчку конкурса, лишь немного уступая радиостанции столицы Чукотки.МЫ можем стать первыми!Поддержи любимую радиостанцию своим голосом через прямую ссылку наконкурс в открытой группе Радио ВиБиСи на Фейсбуке. Голосуй за нас!Будь с нами!
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Финал радиовещателейС 15 ноября по 17 ноября 2013 года во Владивостоке(отель "Гавань")пройдет финал I этапа Фестиваля региональных радиовещателей «ВМЕСТЕ РАДИО» 2.2.Это один из проектов Фонда независимого радиовещания (ФНР) в партнерствес «Корпорацией радио» - двух российских некоммерческих организаций,деятельность которых направлена на развитие профессионального радиовещания в стране.
На фестивале состоится обсуждение и награждение лучших работрегиональных радиожурналистов Дальневосточного ФО в номинациях:
ежедневный информационный выпускток-шоурепортажтематическая программа
В качестве экспертов на фестиваль «ВМЕСТЕ РАДИО» 2.2 приглашенылучшие специалисты отечественного и западного радиорынков.
Радио "ВиБиСи" я вляеться информационным партнером фестиваля.
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Чемпионат России по спидвеюЧемпионат России по спидвею пройдет 10 октября на стадионе «Авангард». Заключительная командная гонка в этом сезоне. Ожидается серьезная борьба за второе место между сборной спортсменов по спидвею «Восток» (г. Владивосток) и спидвейным клубом «Турбина» (г. Балаково).Радио "ВиБиСи" болеет за наших и желает им победы!!!
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Лица рекордного флешмоба
Владивостока совместно с газетами «Владивосток», «Аргументы и факты Приморье», радио «ВиБиСи», «Лемма», 8-м каналом, ИА «Приморье24» и «VladNews» объявляет акцию: «Войди в Книгу рекордов Гиннесса».
Условия акции просты: присылайте нам свои фотографии с флешмоба на мосту через Золотой Рог, и они войдут в фотоальбом, который каждый автор снимка получит бесплатно. Мало того, в книге будет сертификат участника мирового рекорда, в который вы сможете вписать свое имя.
Так что у вас будет практически именное издание Книги Гиннесса, которую вы сможете передать и детям, и внукам в память о флешмобе на Золотом мосту, посвященном 153-летию со дня образования Владивостока. Напомним: участники создали живую надпись «I love Vladivostok» на одной половине Золотого моста. На другой половине они около пяти минут держали в поднятых вверх руках красные, синие и белые флажки, образовав государственный флаг России. В мероприятии приняло участие более 26 тысяч человек, что превысило достижение, зафиксированное в Пакистане (24200 человек), и вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
Ждем ваших фотографий по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект,13, акция «Войди в Книгу рекордов Гиннесса» или на электронную почту photo@vladnews.ru
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Новости20.11.2013
"Радио ВиБиСи" номинант "Всероссийской премии в области радиовещания
... Читать полностью11.11.2013
Финал радиовещателей
... Читать полностью02.10.2013
Чемпионат России по спидвею
... Читать полностью29.08.2013
Лица рекордного флешмоба
... Читать полностью
События20.11.2013
Конкурс для молодых фотографов.
... Читать полностью18.11.2013
Три литра настоящего удовольствия!!!
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Конкурс для молодых фотографов.Во Владивостоке проходит интерактивный проект Фоторатура, проводимый движением «Патриот Приморья». Проект нацелен на создание площадки для продвижения молодых фотографов и искусства фотографии во Владивостоке.Проект пройдет в три этапа. Первым этапом станет фотоконкурс на тему «Трудности развития талантов во Владивостоке». Здесь необходимо отразить те трудности, с которыми сталкиваются ребята, занимающиеся спортом, музыкой, рисованием, танцами или чем-то ещё, и перенесли эти мысли из плоскости размышлений в плоскость фотографии. Свои работы необходимо прислать на почту проекта fotoratura@mail.ru.Вторым этапом будет проведение выставки, на которую попадут фотографии, прошедшие конкурсный отбор. Уникальность каждой работе придаст тематическая подпись, которая будет сделана известными литераторами и деятелями культуры Владивостока.Третьим и завершающим этапом проекта станет проведение благотворительного аукциона и награждения победителей. Авторы лучших работ, представленных на выставке, будут награждены подарками от партнёров, а так же им будут выделены денежные средства на покупку фотооборудования.Проголосовать за понравившиеся работы можно так же и на сайте радио ВиБиСи, которое выступает информационным партнером проекта.
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Конкурс для молодых фотографов.Во Владивостоке проходит интерактивный проект Фоторатура, проводимый движением «Патриот Приморья». Проект нацелен на создание площадки для продвижения молодых фотографов и искусства фотографии во Владивостоке.Проект пройдет в три этапа. Первым этапом станет фотоконкурс на тему «Трудности развития талантов во Владивостоке». Здесь необходимо отразить те трудности, с которыми сталкиваются ребята, занимающиеся спортом, музыкой, рисованием, танцами или чем-то ещё, и перенесли эти мысли из плоскости размышлений в плоскость фотографии. Свои работы необходимо прислать на почту проекта fotoratura@mail.ru.Вторым этапом будет проведение выставки, на которую попадут фотографии, прошедшие конкурсный отбор. Уникальность каждой работе придаст тематическая подпись, которая будет сделана известными литераторами и деятелями культуры Владивостока.Третьим и завершающим этапом проекта станет проведение благотворительного аукциона и награждения победителей. Авторы лучших работ, представленных на выставке, будут награждены подарками от партнёров, а так же им будут выделены денежные средства на покупку фотооборудования.Проголосовать за понравившиеся работы можно так же и на сайте радио ВиБиСи, которое выступает информационным партнером проекта.
Вернуться
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Конкурс для молодых фотографов.Во Владивостоке проходит интерактивный проект Фоторатура, проводимый движением «Патриот Приморья». Проект нацелен на создание площадки для продвижения молодых фотографов и искусства фотографии во Владивостоке.Проект пройдет в три этапа. Первым этапом станет фотоконкурс на тему «Трудности развития талантов во Владивостоке». Здесь необходимо отразить те трудности, с которыми сталкиваются ребята, занимающиеся спортом, музыкой, рисованием, танцами или чем-то ещё, и перенесли эти мысли из плоскости размышлений в плоскость фотографии. Свои работы необходимо прислать на почту проекта fotoratura@mail.ru.Вторым этапом будет проведение выставки, на которую попадут фотографии, прошедшие конкурсный отбор. Уникальность каждой работе придаст тематическая подпись, которая будет сделана известными литераторами и деятелями культуры Владивостока.Третьим и завершающим этапом проекта станет проведение благотворительного аукциона и награждения победителей. Авторы лучших работ, представленных на выставке, будут награждены подарками от партнёров, а так же им будут выделены денежные средства на покупку фотооборудования.Проголосовать за понравившиеся работы можно так же и на сайте радио ВиБиСи, которое выступает информационным партнером проекта.
Вернуться
-
Конкурс для молодых фотографов.Во Владивостоке проходит интерактивный проект Фоторатура, проводимый движением «Патриот Приморья». Проект нацелен на создание площадки для продвижения молодых фотографов и искусства фотографии во Владивостоке.Проект пройдет в три этапа. Первым этапом станет фотоконкурс на тему «Трудности развития талантов во Владивостоке». Здесь необходимо отразить те трудности, с которыми сталкиваются ребята, занимающиеся спортом, музыкой, рисованием, танцами или чем-то ещё, и перенесли эти мысли из плоскости размышлений в плоскость фотографии. Свои работы необходимо прислать на почту проекта fotoratura@mail.ru.Вторым этапом будет проведение выставки, на которую попадут фотографии, прошедшие конкурсный отбор. Уникальность каждой работе придаст тематическая подпись, которая будет сделана известными литераторами и деятелями культуры Владивостока.Третьим и завершающим этапом проекта станет проведение благотворительного аукциона и награждения победителей. Авторы лучших работ, представленных на выставке, будут награждены подарками от партнёров, а так же им будут выделены денежные средства на покупку фотооборудования.Проголосовать за понравившиеся работы можно так же и на сайте радио ВиБиСи, которое выступает информационным партнером проекта.
Вернуться
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Конкурс для молодых фотографов.Во Владивостоке проходит интерактивный проект Фоторатура, проводимый движением «Патриот Приморья». Проект нацелен на создание площадки для продвижения молодых фотографов и искусства фотографии во Владивостоке.Проект пройдет в три этапа. Первым этапом станет фотоконкурс на тему «Трудности развития талантов во Владивостоке». Здесь необходимо отразить те трудности, с которыми сталкиваются ребята, занимающиеся спортом, музыкой, рисованием, танцами или чем-то ещё, и перенесли эти мысли из плоскости размышлений в плоскость фотографии. Свои работы необходимо прислать на почту проекта fotoratura@mail.ru.Вторым этапом будет проведение выставки, на которую попадут фотографии, прошедшие конкурсный отбор. Уникальность каждой работе придаст тематическая подпись, которая будет сделана известными литераторами и деятелями культуры Владивостока.Третьим и завершающим этапом проекта станет проведение благотворительного аукциона и награждения победителей. Авторы лучших работ, представленных на выставке, будут награждены подарками от партнёров, а так же им будут выделены денежные средства на покупку фотооборудования.Проголосовать за понравившиеся работы можно так же и на сайте радио ВиБиСи, которое выступает информационным партнером проекта.
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Три литра настоящего удовольствия!!!Будь первым! Правильно отвечай на вопрос и получаааааай.....ТРИ ЛИТРА настоящего удовольствия от ресторана Ханс!
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Сегодня, 27 сентября состоялся финал акции Владивосток - твой город!Автошкола "Владивосток" - твоя автошкола! Организаторы устроили настоящий праздник для всех участников и гостей! Отличные призы, качественная музыка, накал гоночных страстей.... Праздник удался! Поздравляем победителя, получившего главный приз! Счастливо сдать на права! Более подробный отчет: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.584203331640751&type=1
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Несчастный случай - СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС!С 23 сентября будьте внимательны и выигрывайте билеты на концерт группы НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ с радио VBC!!!
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Наш Respect20.11.2013
"Радио ВиБиСи" - самая мощная радиостанция Владивостока и всего Земного шара в частности!
... Читать полностью16.09.2013
Владивостокский гонщик Вадим Тарасенко выиграл личное первенство России
... Читать полностью26.08.2013
Поздравляем Болельщиков города Владивостока и Приморского края с победой в Личном Чемпионате России по гонкам на гаревой дорожке
... Читать полностью09.08.2012
Команде картингистов «Трилитон» от команды VBC респект!
Так держать, Мужики!!!... Читать полностью
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"Радио ВиБиСи" - самая мощная радиостанция Владивостока и всего Земного шара в частности!IN SPITE OF I'VE ALREADY BEEN IN YOUR GREAT COUNTRY (MOSCOW, PTESBURGH - TIPICAL, HUN!:), I DON'T SPEAK RUSSIAN, AND WRITE NEITHER.SEND YOU A HUG FROM BRAZIL AND MY COMPLEMENTS ABOUT THE PROFESSIONAL AND ROCK'N'ROLLA JOB YOU ARE DOING THERE IN THIS SIDE OF THE WORLD!ABRAÇOS DO BRASIL!LUCIANO LADEIA PRATES
Pazhalusta peredaitye vsem vo Vladivostok ogromny "Privet" iz Anglii. Ya rabotal v VGUES12 let nazad gde ya rabotal prepodavatelyem angliskogo yazika. U menya yest topliye i khoroshiye vospominanhiye Vladivostoka. Vsevo dobrovo,Daniil HallettБлагодарим наших слушателей за теплые слова!!!
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"Радио ВиБиСи" - самая мощная радиостанция Владивостока и всего Земного шара в частности!IN SPITE OF I'VE ALREADY BEEN IN YOUR GREAT COUNTRY (MOSCOW, PTESBURGH - TIPICAL, HUN!:), I DON'T SPEAK RUSSIAN, AND WRITE NEITHER.SEND YOU A HUG FROM BRAZIL AND MY COMPLEMENTS ABOUT THE PROFESSIONAL AND ROCK'N'ROLLA JOB YOU ARE DOING THERE IN THIS SIDE OF THE WORLD!ABRAÇOS DO BRASIL!LUCIANO LADEIA PRATES
Pazhalusta peredaitye vsem vo Vladivostok ogromny "Privet" iz Anglii. Ya rabotal v VGUES12 let nazad gde ya rabotal prepodavatelyem angliskogo yazika. U menya yest topliye i khoroshiye vospominanhiye Vladivostoka. Vsevo dobrovo,Daniil HallettБлагодарим наших слушателей за теплые слова!!!
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"Радио ВиБиСи" - самая мощная радиостанция Владивостока и всего Земного шара в частности!IN SPITE OF I'VE ALREADY BEEN IN YOUR GREAT COUNTRY (MOSCOW, PTESBURGH - TIPICAL, HUN!:), I DON'T SPEAK RUSSIAN, AND WRITE NEITHER.SEND YOU A HUG FROM BRAZIL AND MY COMPLEMENTS ABOUT THE PROFESSIONAL AND ROCK'N'ROLLA JOB YOU ARE DOING THERE IN THIS SIDE OF THE WORLD!ABRAÇOS DO BRASIL!LUCIANO LADEIA PRATES
Pazhalusta peredaitye vsem vo Vladivostok ogromny "Privet" iz Anglii. Ya rabotal v VGUES12 let nazad gde ya rabotal prepodavatelyem angliskogo yazika. U menya yest topliye i khoroshiye vospominanhiye Vladivostoka. Vsevo dobrovo,Daniil HallettБлагодарим наших слушателей за теплые слова!!!
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Екатерина - победитель акции Владивосток - твой город!Екатерина - победитель акции Владивосток - твой город! Автошкола "Владивосток" - твоя автошкола. Единственная из участников не имевшая водительского удостоверения в жаркой схватке на гоночных авто победила матёрых автомобилистов! Наши поздравления Екатерине и благодарность автошколе "Владивосток" за чудесный праздник!
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Владивостокский гонщик Вадим Тарасенко выиграл личное первенство РоссииВ минувшее воскресенье Владивостокский спидвеист Вадим Тарасенко выиграл личное первенство России по гонкам на гаревой дорожке среди юниоров в возрасте до 19 лет на финальных соревнованиях, прошедших в Тольятти. До самого последнего заезда, шансы на победу сохранял Александр Локтаев, выступавший в этом сезоне за Мега-Ладу, но в поединке с нашим гонщиком он допустил ошибку, и Вадим занял 1 место.
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