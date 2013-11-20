Владивостока совместно с газетами «Владивосток», «Аргументы и факты Приморье», радио «ВиБиСи», «Лемма», 8-м каналом, ИА «Приморье24» и «VladNews» объявляет акцию: «Войди в Книгу рекордов Гиннесса».

Условия акции просты: присылайте нам свои фотографии с флешмоба на мосту через Золотой Рог, и они войдут в фотоальбом, который каждый автор снимка получит бесплатно. Мало того, в книге будет сертификат участника мирового рекорда, в который вы сможете вписать свое имя.

Так что у вас будет практически именное издание Книги Гиннесса, которую вы сможете передать и детям, и внукам в память о флешмобе на Золотом мосту, посвященном 153-летию со дня образования Владивостока. Напомним: участники создали живую надпись «I love Vladivostok» на одной половине Золотого моста. На другой половине они около пяти минут держали в поднятых вверх руках красные, синие и белые флажки, образовав государственный флаг России. В мероприятии приняло участие более 26 тысяч человек, что превысило достижение, зафиксированное в Пакистане (24200 человек), и вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Ждем ваших фотографий по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект,13, акция «Войди в Книгу рекордов Гиннесса» или на электронную почту photo@vladnews.ru